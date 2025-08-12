Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 879 artçı sarsıntı oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD'dan yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.