Balıkesir depreminde 193 binada ağır hasar tespit edildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sahadaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ekip sayısı 250’ye çıkarıldı

Bakan Kurum, “Sındırgı’daki tüm binalarımızı tarayacağız. Ekip sayımızı 250’ye çıkardık. Cuma günü taramalarımızı tamamlayarak deprem sonrası fotoğrafı net şekilde paylaşacağız” dedi.

193 binada ağır hasar

İlk belirlemelere göre, Balıkesir’de 152 binada 265 bağımsız bölüm, Manisa’da ise 41 binada 53 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık durumda tespit edildi. Bakan Kurum, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Depremzedelere barınma desteği

Kurum, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının misafirhaneler ve konteynerlerle karşılanacağını açıkladı. Ayrıca TOKİ tarafından merkezde yapımı süren 100 konutun hak sahiplerine tahsis edileceğini bildirdi.

“Balıkesir’de de diğer illerde yaptığımızı yapacağız”

Bakan Kurum, “Devletimiz güçlü, milletimiz büyüktür. Elazığ’da, İzmir’de, Kahramanmaraş’ta ne yaptıysak Balıkesir’de de yapacağız. Evini kaybeden tüm kardeşlerimizi yuvalarına tez elden kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çağrısı

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Kurum, kentsel dönüşümün milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. “Vatandaşlarımızdan dönüşüm talebinde bulunmalarını, belediyelerimizin de daha aktif rol üstlenmesini bekliyoruz. Hep birlikte güvenli yuvalar inşa edelim” çağrısında bulundu.