Balıkesir depreminde 193 binada ağır hasar tespit edildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekip sayısının 250’ye çıkarıldığını, cuma günü saha taramalarının tamamlanacağını açıkladı. İlk belirlemelere göre Balıkesir’de 152 binada, Manisa’da ise 41 binada ağır hasar tespit edildi. Depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının konteynerler ve misafirhanelerle karşılanacağı, TOKİ’nin merkezde inşa ettiği 100 konutun da hak sahiplerine verileceği belirtildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sahadaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Ekip sayısı 250’ye çıkarıldı
Bakan Kurum, “Sındırgı’daki tüm binalarımızı tarayacağız. Ekip sayımızı 250’ye çıkardık. Cuma günü taramalarımızı tamamlayarak deprem sonrası fotoğrafı net şekilde paylaşacağız” dedi.
193 binada ağır hasar
İlk belirlemelere göre, Balıkesir’de 152 binada 265 bağımsız bölüm, Manisa’da ise 41 binada 53 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık durumda tespit edildi. Bakan Kurum, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Depremzedelere barınma desteği
Kurum, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının misafirhaneler ve konteynerlerle karşılanacağını açıkladı. Ayrıca TOKİ tarafından merkezde yapımı süren 100 konutun hak sahiplerine tahsis edileceğini bildirdi.
“Balıkesir’de de diğer illerde yaptığımızı yapacağız”
Bakan Kurum, “Devletimiz güçlü, milletimiz büyüktür. Elazığ’da, İzmir’de, Kahramanmaraş’ta ne yaptıysak Balıkesir’de de yapacağız. Evini kaybeden tüm kardeşlerimizi yuvalarına tez elden kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.
Kentsel dönüşüm çağrısı
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Kurum, kentsel dönüşümün milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. “Vatandaşlarımızdan dönüşüm talebinde bulunmalarını, belediyelerimizin de daha aktif rol üstlenmesini bekliyoruz. Hep birlikte güvenli yuvalar inşa edelim” çağrısında bulundu.