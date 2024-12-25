Balıkesir Karesi'deki patlamada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Elif Özdemir toprağa verildi

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan bir mühimmat fabrikasında 24 Aralık Salı günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Elif Özdemir, memleketi Osmaniye Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 6 ay önce fabrikada işe başlayan ve genç yaşta yaşamını yitiren Özdemir’in cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla defnedildi.

Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında kapsül üretimi yapılan bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bulunan Elif Özdemir’in kimliği, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından teşhis edildi.

Cenazesi memleketi Osmaniye Köyü’ne getirilen Elif Özdemir için düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Tabut başında gözyaşlarına boğulan acılı anne, “Ablana sarıl yavrum, yüreğimiz yandı” diyerek feryat etti. Genç kızın kardeşi de gözyaşlarıyla ablasına veda etti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, aileye taziyede bulunarak teselli etmeye çalıştı. Elif Özdemir, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Köy Mezarlığı’na defnedildi.