Balıkesir Manyas'ta ormanlık alanda yangın!

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Doğancı kırsal mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Öğle saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları bölgeye yönlendirildi. Yangına helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile müdahale edildiği bildirildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.