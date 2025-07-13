Balıkesir Manyas'ta ormanlık alanda yangın!
Balıkesir’in Manyas ilçesi Doğancı kırsalı yakınlarında çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ve yangın söndürme uçaklarıyla alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Doğancı kırsal mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.
Öğle saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları bölgeye yönlendirildi. Yangına helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile müdahale edildiği bildirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.