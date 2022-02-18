Balıkesir merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.