Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Sındırgı'da korkutan deprem!
Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde sarsıntılar durmak bilmedi. Çok sayıda depremin yaşandığı kentte bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 12 kilometre altında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 12 kilometre altında gerçekleşti.
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem
4,4 büyüklüğündeki depremden yalnızca 38 dakika önce de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası yetkililere henüz olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
Ne olmuştu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası ağır hasarlı 3 bina ile bir dükkan yıkılmıştı. Binaların boş olması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmamıştı. Depremin ardından bölgede artçılar devam ediyor.