Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Sındırgı'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 12 kilometre altında gerçekleşti.

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem

4,4 büyüklüğündeki depremden yalnızca 38 dakika önce de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası yetkililere henüz olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

Ne olmuştu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası ağır hasarlı 3 bina ile bir dükkan yıkılmıştı. Binaların boş olması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmamıştı. Depremin ardından bölgede artçılar devam ediyor.