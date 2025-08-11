Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1 şiddetindeki deprem sonrası artçılar devam ediyor. Bugün de yine Sındırgı ilçesinde saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.