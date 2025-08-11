Balıkesir Sındırgı beşik gibi: 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin, 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1 şiddetindeki deprem sonrası artçılar devam ediyor. Bugün de yine Sındırgı ilçesinde saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:19:52:03 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17583 E
Derinlik:8.71 km
Detay:https://t.co/yoGwreNGrL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi