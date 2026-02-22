DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ŞUBAT: Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,4 kilometre olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07:40'ta kaydedilen sarsıntının merkez üssü Sındırgı ilçesine bağlı Sınandede olarak açıklandı.
Yüzeye oldukça yakın bir noktada, 5.4 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak ölçüldü.
Kaynak: HABER MERKEZİ