Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha
Son dakika gelişmesi...Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Balıkesir'de yaşanan 6,4 şiddetindeki depremin üzerinden günler geçmesine rağmen şehir arka arkaya sarsılmaya devam ediyor.
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:20:37:31 TSİ
Enlem:39.195 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7.14 km
Detay:https://t.co/f1xIqAhc6r