Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Son dakika gelişmesi...Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Remziye Karakuş remziye.karakus@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'de yaşanan 6,4 şiddetindeki depremin üzerinden günler geçmesine rağmen şehir arka arkaya sarsılmaya devam ediyor.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.

