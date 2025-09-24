DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 24 EYLÜL: Balıkesir Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem , az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Google Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.27’de kaydedilen depremin, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

