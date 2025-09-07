Google Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 şiddetinde bir deprem daha

Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 6.93 km derinliğinde meydana geldi.

Son depremler: Balıkesir Sındırgı'da 4,5 şiddetinde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar