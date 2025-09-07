Son depremler: Balıkesir Sındırgı'da 4,5 şiddetinde bir deprem daha

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 şiddetinde bir deprem daha
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 6.93 km derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:23:03:19 TSİ
Enlem:39.20917 N
Boylam:28.24306 E
Derinlik:6.93 km
Detay:https://t.co/lhvPEng6ON@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA