Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 4 dakika arayla 4,1 ve 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün peş peşe depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14:16 sularında 4,1, 14:20'de ise 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son depremler (23 Ağustos 2025)
10:46 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,6
14:16 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 4,1
14:20 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,9
14:42 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,5