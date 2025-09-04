Balıkesir Sındırgı'da artçılar bitmiyor! 8 binden fazla sarsıntı kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir binanın yıkıldığı 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. AFAD verilerine göre bugüne kadar 8 bini aşkın artçı deprem kaydedildi. Sarsıntıların çevre illerden de hissedildiği belirtilirken, bilim insanları bölgeyi yakından izlemeye devam ediyor.

AFAD, depremden etkilenen vatandaşlar için 200'den fazla konteyner kurdu. Dükkanları hasar gören esnaf için de Sındırgı Belediyesi'nin tahsis ettiği alanlarda geçici iş yerleri oluşturuluyor.

Vatandaşlarda süren tedirginlik

Bölgede 4,8 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremler, halk arasında paniğe neden oluyor. Özellikle gece saatlerinde hissedilen sarsıntılar korkuyu artırırken, yüksek şiddetli artçılar mevcut binalardaki hasarı da derinleştiriyor.

Evlerinde hasar bulunmayan birçok vatandaş bile geceyi çadırlarda veya araçlarında geçirmeyi tercih ediyor. Depremzede Pervin Soyak Çakır, “Allah bir daha o günü yaşatmasın. Onun etkisi biz de hala devam ediyor. Artçılar da o günü bize unutturmuyor. Evimizde çatlak yok ama geceleri içimiz rahat etmiyor, çadırda kalıyoruz. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz o zamanlar Gölcük'teki Hatay'daki büyük depremi yaşayan vatandaşlara çok üzülmüştük. Ama gerçekten de onların yaşadıklarını başımıza gelmeden anlayamamışız. İnşallah bir an önce biter artçılarda” dedi.

Bir diğer vatandaş ise "Çocuklar çok korkuyor. Gece sallantı olduğunda ağlıyorlar. Ev güvenli ama biz huzursuzuz. Tedbir amaçlı çadırlarımızda kalmaya devam ediyoruz" sözleriyle yaşadıkları tedirginliği dile getirdi.