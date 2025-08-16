Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha!
Geçen günlerde 6,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı'da bugün saat 11.21'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD, Sındırgı depremine ilişkin güncel verileri paylaştı.
Merkez üssü Sındırgı olan deprem saat 11.21'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7.58 kilometre olarak ölçüldü.
1 kişi hayatını kaybetmişti
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, deprem çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedilmişti.
Sındırgı depreminde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.