Balıkesir Sındırgı'da deprem mi oldu! Az önce deprem mi oldu? İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa deprem oldu mu?

Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu!
Balıkesir Sındırgı'da açıklarında saat 11:58'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 4.5 olan sarsıntı 7.14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
9 Kasım 2025 - Son Depremler Listesi (AFAD)
• Sındırgı (Balıkesir) - 4.5 (Mw) - Derinlik: 7.14 km - Saat: 11:58
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (Ml) - Derinlik: 6.94 km - Saat: 11:42
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 6.97 km - Saat: 11:11
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 10:49
• Dinar (Afyonkarahisar) - 1.4 (Ml) - Derinlik: 6.96 km - Saat: 10:46
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.04 km - Saat: 10:45
• Gördes (Manisa) - 1.2 (Ml) - Derinlik: 7.74 km - Saat: 10:42
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 (Ml) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 10:15
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 10:03
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (Ml) - Derinlik: 6.98 km - Saat: 10:01
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 09:56
• Gördes (Manisa) - 2.2 (Ml) - Derinlik: 7.14 km - Saat: 09:52
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 (Ml) - Derinlik: 6.93 km - Saat: 09:52
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 09:41
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 (Ml) - Derinlik: 7.00 km - Saat: 09:32
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 6.98 km - Saat: 09:27
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (Ml) - Derinlik: 8.38 km - Saat: 09:21
• Hani (Diyarbakır) - 2.3 (Ml) - Derinlik: 6.87 km - Saat: 09:20
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 (Ml) - Derinlik: 7.05 km - Saat: 09:17
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 6.98 km - Saat: 08:54