Balıkesir Sındırgı’da peş peşe depremler
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde başlayan sarsıntılar, 4,1 ve 4,0 büyüklüğündeki depremlerle devam etti. Yerin 6 ila 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Sarsıntı çevre ilçelerden hissedildi
Yerin 6 ila 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Sındırgı olduğu bildirildi. Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:20 TSİ
Enlem:39.23389 N
Boylam:28.09861 E
Derinlik:6.84 km
Detay:https://t.co/ph7ZdpZFeE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi