Balıkesir Sındırgı’da peş peşe depremler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 09.41’de 3,5 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsıntıdan kısa süre sonra, 4,1 ve 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı çevre ilçelerden hissedildi

Yerin 6 ila 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Sındırgı olduğu bildirildi. Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.