Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir Sındırgı Binmurt mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bağ evlerine yakın bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA