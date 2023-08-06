Balıkesir ve Hatay'da orman yangınları

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti.

Hatay Valiliği'nin açıklamasında söndürme çalışmalarına 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin daha sonra yangını kontrol altına aldı.

Balıkesir'de 110 hektar yandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 82 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 3 helikopterle alevlere müdahale etti.

Kontrole alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yerleşim yerine yakın yerde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını söyledi.

Ekiplerin hızlı müdahalede bulunduğunu belirten Şıldak, şunları söyledi:

"Orman Bölge Müdürümüz, itfaiyemiz hızlı bir müdahaleyle karadan ve havadan başarılı bir mücadele verdiler. Yangın Karakavan Mahallesi'nden Karamanlar Mahallemize doğru bir yayılma gösterdi. Bu alan kısmen tarım alanı, kısmen makilik, kısmen de meşe ormanlarından oluşan karma yapıda bir arazi. Toplamda 110 hektar civarında bir alan etkilendi, zarar gördü. Bunun 30 hektarı meşe ormanlarından oluşan orman arazisi vasfında.

Şu an itibarıyla yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter, 2 uçağın yanı sıra pek çok kara aracımız ve personelimiz katıldı. Karakavak Mahallemiz yerleşim yeri itibarıyla risk altındaydı fakat herhangi bir tahliyeye ihtiyacı olmadan buradaki güzel müdahaleyle birlikte yangını kontrol altına aldık."

Evler zarar görmedi

Şıldak, yangında herhangi bir yerleşim yerinin hasar görmediğini ifade ederek, "Hasar gören yerleşim yeri yok. Kısmen tarım alanlarında, bahçelerde kısmi hasarlar var, çok az miktarda. Herhangi konut ya da iş yerinin etkilenmesi söz konusu değil. İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından tarım arazilerinde meydana gelen hasar olan yerlerde gerekli inceleme tespit çalışmaları yapılıp vatandaşlarımıza bu yönde kolaylaştırıcı destekler göndereceğiz." diye konuştu.