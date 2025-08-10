Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem Balıkesir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.
Saat 18:05'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin derinliği ise 9.69 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Balıkesir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:18:05:19 TSİ
Enlem:39.25528 N
Boylam:28.06056 E
Derinlik:9.69 km
Detay:https://t.co/U6wzkoNouS