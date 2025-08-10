  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem Balıkesir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Saat 18:05'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin derinliği ise 9.69 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Balıkesir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ