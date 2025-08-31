Balıkesir'de 3,8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.29’da kaydedilen depremin, yerin 9,88 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 09.29’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9,88 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde deprem yaşayan Sındırgı’da kısa süreli tedirginliğe yol açan depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.