DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 31 EKİM: Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün gece son olarak 4.1'le sallanan ilçede saat 07.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların sürdüğü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, saat 07.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ