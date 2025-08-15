  1. Dünya Gazetesi
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğündeki deprem!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 13:13 sıralarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin ise 7 km olduğu belirtildi.

Balıkesir'de depremler devam ediyor

Balıkesir,  Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsılmıştı. Bu depremin binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

Kent, en son bugün saat 12:06 sularında 4 büyüklüğünde bir deprem sallanmıştı.

