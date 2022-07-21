Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'de saat 18.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini ve depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD, depremden sonra kendilerine olumsuz bir durumun gelmediğini açıkladı.
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