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Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'de saat 18.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini ve depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD, depremden sonra kendilerine olumsuz bir durumun gelmediğini açıkladı. 

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