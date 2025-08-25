Balıkesir’de art arda 31 deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz: Olağan artçı değil, deprem fırtınası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. En büyüğü 4,8 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası bölgede kısa süre içinde art arda yeni depremler yaşanırken, vatandaşlar tedirgin oldu.

2 saatte 31 deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.58’de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 14 dakika arayla 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 20.00–22.15 saatleri arasında bölgede 31 ayrı deprem yaşandığını belirtti.

Tüysüz, “Sınırlı bir bölgede iç içe gelişen olaylardır. Batı Anadolu’da fayların kesiştiği alanlarda sıkça görülür. Haftalarca hatta daha uzun sürebilir, sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar” dedi.

“Artçı değil, deprem fırtınası”

Sındırgı’daki sarsıntıların olağan artçılardan farklı olduğunu vurgulayan Tüysüz, “Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Artçılar normalde düşen blok tarafında yoğunlaşır, fakat Sındırgı’daki depremler yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda oluyor. Bu olağan bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tüysüz’den uyarı

Tüysüz, bölgede 4–5 büyüklüğünde depremlerin sürebileceği uyarısında bulunarak, “Sındırgı daha uzun süre bu büyüklüklerde sarsılacak gibi görünüyor. Evlerde hasar oluştuysa özellikle 4’ün üzerindeki depremlerden sonra binalara girmeyin” dedi.