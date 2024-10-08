Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran zanlıya vatandaş müdahalesi
Balıkesir'de bir kişi Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline balyozla zarar vermeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar heykelin başında toplanarak zanlıyı indirdi. Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.
M.Ç.'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.