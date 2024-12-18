Balıkesir'de barajlar alarm veriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (BASKİ) yapılan açıklamada, Altıeylül ilçesindeki İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesinin yüzde 17,11'e, Gönen ilçesindeki Yenice Barajı'nda ise yüzde 22,25'e gerilediği bildirildi.

Evlerdeki su tüketiminin yüzde 70'inin tuvalet ve banyolarda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan, arızalı musluklar tamir ettirildiğinde yılda 12 bin 500 litre su tasarrufu sağlanabileceği aktarıldı.

"Banyoda geçirdiğiniz süreyi kısaltın"

Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su kaybına yol açtığı belirtilen açıklamada, rezervuarların kontrol edilip daha küçük hacimli modellerle değiştirilebileceği, ayrıca banyo ve tuvaletlerde muslukların vanalarının biraz kısılarak ya da su tasarrufu sağlayan perlatör aksesuarı takılarak akan sudan yüzde 50 tasarruf edilebileceği kaydedildi.

Günlük alışkanlıklarla büyük su tasarrufları sağlanabileceği bildirilen açıklamada, "Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltarak, 4 kişilik bir ailenin yılda 13 bin 100 litre su tasarrufu yapabileceğini unutmayın." ifadesi kullanıldı.

"Makineleri tam dolmadan çalıştırmayın"

Duş sırasında sabunlanırken ve el yüz yıkarken musluğun açık bırakılması sonucu suyun yüzde 75'inin boşa aktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Ayrıca, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkayarak her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasını engelleyebilirsiniz. Çamaşırları elde yıkamak yerine makinede yıkamayı tercih edin. Bu yöntemle yılda yaklaşık 9 ton su tasarrufu sağlanabilir. Sebze ve meyveleri akan su altında değil, bir kap içinde yıkayın."

"Tasarrufu alışkanlık haline getirin"

Çiftçilerin damlama sulama yöntemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabileceği, bahçe sulamalarında şebeke yerine sondaj suyu kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, bahçelerin hortum veya fıskiye yerine kovayla, araçların ise akan suyla değil, kova ve fırça yardımıyla yıkanması, halıların mümkünse silinmesi önerildi.

Vatandaşların dışarıda gördükleri su kaçaklarını Alo 185 Hattı'na bildirmesi istenen açıklamada, "Tasarrufu alışkanlık haline getirerek yalnızca su kaynaklarının korunmasına değil, aynı zamanda geleceğe de önemli yatırım yapılmış olur. Su israfının önüne geçmek ve kaynaklarımızı korumak için her bireyin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesi yapıldı.