Balıkesir'de deprem: 4,7
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22:31'de 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir'in çevre illerinde ve İstanbul'da da hissedildi.
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.