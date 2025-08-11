Balıkesir'de dün akşam merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Manisa ve İzmir'de de hissedilen depremin ardından vatandaşlar kendilerini cadde ve sokaklara attı.

Toplam 75 yapı hasarlı

Gece boyunca kaydedilen 10'u 4'ün üstünde 237 artçı vatandaşları korkutmaya devam ederken Bakan Kurum, 1'i yıkık, 13'ü ağır hasarlı, 61'i az hasarlı olmak üzere toplam 75 yapının depremden zarar gördüğünü açıkladı.

20 milyon lira kaynak aktarıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise deprem bölgesine 20 milyon lira kaynak aktarıldığını, hasarlı yapılardan numuneler alınarak adlı süreçlerin hızla tamamlanıp, enkazın kaldırılacağını açıkladı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da deprem sonrası toplam 52 başvuru yapıldığını, 29'unun yaralı olarak tedavi altına alındığını 29 yaralıdan 19'ununun taburcu edildiğini bildirdi. An itibarıyla hastanelerde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralının bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu açıkladı.

Depremde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetmiş, eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolu kırılmıştı.

Balıkesirler geceyi sokakta geçirdi

Öte yandan depremden etkilenen mahallelerin sakinleri, geceyi tedbiren dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar da Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda kaldı.

Dehşet anlarını anlatan Halil Abak, "Deprem esnasında evdeydik, bir anda yerden vurdu. Hemen dışarı çıktık, korku içinde bir an kendimizi kaybettik. Sonra kendimizi toparladık. İnşallah yarın evimize döneriz" dedi.

"Bitsin diye bekledik"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Hasan Umur, "Hiç ummadığımız bir anda her taraf sallanmaya başladı, bardaklar tabaklar her şey yere döküldü. Şoke olduk, bir an evvel bitsin diye bekledik" diye konuştu.

"Bir kıyamet koptu"

Çok sayıda binanın yıkıldığı Gölcük Mahallesi'nde, depreme düğün sırasında yakalanan vatandaşlar, "Düğün sonrası gelini getiriyorduk. Eve 100 metre kalmamıştı, bir kıyamet koptu. Herkes araçlarından indi, dehşeti yaşadık. Bazı evlerin çöktüğünü gördük" ifadelerini kullandı.