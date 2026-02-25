Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, 1 pilot şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağının Balıkesir’de kaza kırıma uğradığını, pilotun şehit olduğunu açıkladı. Kazaya ilişkin teknik inceleme başlatılırken, adli süreç de devreye alındı.

Balıkesir’de konuşlu 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı F-16 tipi savaş uçağı, gece yarısı saat 00.56’da görev uçuşu kapsamında havalandıktan kısa süre sonra radardan ve telsiz irtibatından çıktı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın, Balıkesir’in Karesi ilçesi Naipli mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu yakınlarına düştüğü belirlendi.

Enkaza ulaşılırken, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Naipli kesimi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı; bölgede ekiplerin çalışmaları gece boyunca sürdü.

MSB: Kazanın nedeni inceleme sonrası belirlenecek

MSB’den yapılan açıklamada, “00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilen uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir” denildi.

Savcılık ve adli süreç devrede

Kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı, bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının olay yerine intikal ettiği ve kapsamlı inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de adli sürecin başlatıldığını duyururken, İçişleri Bakanlığı sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını açıkladı.

Vali Ustaoğlu olay yerinde inceleme yaptı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu olay yerinde incelemelerde bulunarak, uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü ve pilotun şehit olduğunu teyit etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yayınladığı taziye mesajında kazanın adli ve idari olarak titizlikle inceleneceğini ifade etti.