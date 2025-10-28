Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü

Havran’ın kırsal Eseler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hortum büyük korkuya neden oldu. Mahalle muhtarı Hayrettin Saral, "Gece etkili olan hortum, bir işletmeyi tamamen yıktı. Zeytin ve çam ağaçları kökünden söküldü. Verilmiş sadakamız varmış, hortum köyümüze gelseydi, Eseler diye bir yerleşim yeri kalmazdı. Çok şükür can kaybımız yok, devletimizin tüm kurumları anında yanımızda oldu, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Yola devrilen ağaçlar yolları kapattı

Hortum, Havran-Balıkesir karayolunda da etkili oldu ve Eseler mevkiindeki yolu kapattı. Balıkesir İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri seferber olarak, yola devrilen ağaçları kesip, yolu trafiğe açtı. İlçenin Kobaklar ve Hallaçlar Mahallesi’nde de yola düşen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Şans eseri, ana yolda ağaçların araçların üzerine devrilmemesi, facianın önüne geçti. Afette ölen veya yaralanan olmamasının tek teselli kaynağı olduğunu bildiren Başkan Emin Ersoy, tüm birimlerin seferber olduğunu ve gece boyunca teyakkuz halinde bulunduklarını sözlerine ekledi.