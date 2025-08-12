Balıkesir'de iki günde 786 artçı, 4'ün üzerinde 17 deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 1 kiş hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.
75'e yakın binanın hasar gördüğü bazılarının yıkıldığı bölge iki gündür beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
4'ün üzerinde 17 deprem daha
Uzmanlar sismik hareketliliği takip ederken AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir." ifadeleri kullanıldı.