Balıkesir'de okul servisi ile tır çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır

Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazanın sabah saat 08.53'te Nergis Mahallesi'nden Pamukçu İlkokulu'na öğrenci taşıyan servis midibüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana geldiğini belirtti.

Tüm ekiplerin ilk andan itibaren kaza yerinde müdahalelerde bulunduğunu aktaran Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar ilk belirlemelere göre 27 öğrencimiz 2 personelin olduğu, şoför ve yanında bir kılavuzun olduğu, toplam 29 kişinin bulunduğu araçta 8 öğrencimizin durumu biraz ağır görünüyor. Diğer öğrencilerimizde de yine hafif yaralılar var ama öyle durumu ağır olan öğrencimiz görünmüyor."