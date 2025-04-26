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Balıkesir'de otobanda araç takla attı: 4 kişi yaralandı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otobanında kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Balıkesir'de otobanda araç takla attı: 4 kişi yaralandı
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Soğucak mevkiinde yağıştan kaygan hale gelen yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 35 DLN 37 plakalı otomobil kayarak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA