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Balıkesir'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.