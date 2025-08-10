Balıkesir'de peş peşe 4 üzeri 6 deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1, saat 20.06'da 4,0, saat 20.32'de 4,2, saat 21.27'de 4,1 ve saat 21:31'de 4,2'lik tam 6 sarsıntı kaydedildi.

20 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD Başkanlığı, depremin ardından 0 ila 3 arası 15, 4 ila 5 arası ise 5 olmak üzere toplam 20 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi.

Peş peşe 4 üstü 6 deprem daha

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin 16,07 kilometre, 4,2 büyüklüğündeki depremin 11,63 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 13.43 kilometre ve 4,2 büyüklüğündeki depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Şu ana kadar can kaybı yaşanmaması tek teselli olurken AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildiği belirtildi.

