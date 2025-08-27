Balıkesir’de Sındırgı'daki 6,1’lik depremin ardından yeni su kaynakları ortaya çıktı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki jeotermal ve doğal su kaynaklarında önemli değişikliklere yol açtı.

Termal suları ile bilinen ilçede bazı kaynaklar kururken, bazı noktalarda ise yeni su kaynakları ortaya çıktı. Ayrıca mevcut kaynakların debisinde artış gözlemlendi.

Uzmandan ilk gözlemler

Depremin ardından sahada incelemelerde bulunan Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, sarsıntının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve bu nedenle yeraltı sularını doğrudan etkilediğini belirtti.

Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı tespit ettiklerini söyledi. Ayrıca bazı kaynaklarda yeraltı sularının jeotermal kaynaklara karıştığını ifade etti.

“Bazı kaynaklar kurudu, bazıları yeni oluştu”

Depremin farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğurduğunu belirten Demirözer, “Bazı kaynaklarda debi artışı, bazılarında azalma, kimi noktalarda tamamen kuruma, kimi bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemledik” dedi.

Ayrıca deprem sonrası kaynaklarda bulanıklık meydana geldiğini, artçıların etkisiyle bu durumun sürdüğünü aktardı.

Fay hatları üzerindeki köyler etkilendi

Demirözer, fay kırıklarının da gözlemlendiğini ve özellikle Alakır, Kozlu, İbirler, Orman İçi, Sinan Dede ve Aktaş kırsal mahallelerinde su kaynaklarının farklı şekilde etkilendiğini söyledi.

Yaklaşık iki ay içinde artçıların azalmasıyla kaynakların eski düzenine dönmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.