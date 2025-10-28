Balıkesir'deki depremde yaralanan 26 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralılara ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Memişoğlu, tedavi gören tüm vatandaşların taburcu edildiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, yaralanmaların depremin doğrudan etkisi yerine çoğunlukla panik anında meydana gelen ikincil sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."