Balıkesir'deki depremde yaralanan 26 kişi taburcu oldu
Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralanan 26 vatandaşın tamamı taburcu edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralanmaların çoğunun panik anında yaşanan ikincil nedenlerden kaynaklandığını belirtti. "Atlama ve düşme gibi sebeplerle yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri tamamlandı, hepsi taburcu edildi" diyen Memişoğlu, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralılara ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Memişoğlu, tedavi gören tüm vatandaşların taburcu edildiğini duyurdu.
Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, yaralanmaların depremin doğrudan etkisi yerine çoğunlukla panik anında meydana gelen ikincil sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."