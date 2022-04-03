Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
AA
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Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale etti. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 8 arazözü bölgeye takviye amaçlı gönderdi.
Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevlere müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.