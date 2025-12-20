Balıkesir'e İHA düştü: İnceleme için Ankara'ya gönderildi

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde boş bir arazide insansız hava aracı (İHA) bulundu. Arazide çalışan çiftçilerin fark ettiği İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen hava aracının düştüğünü gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

İncelenmesi için Ankara'ya gönderildi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak İHA üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Rus menşeli olup olmadığı netlik kazanmayan insansız hava aracı, ayrıntılı teknik inceleme için Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ederken İHA'nın yaklaşık 1 ay önce düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kocaeli İzmit'e de düşmüştü

Kocaeli İzmit’in Çubuklubala Mahallesi’nde arazide hareketsiz halde bulunan bir insansız hava aracı (İHA), çevredeki vatandaşların dikkatini çekmiş ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada İHA'nın Rusya'ya ait olduğu belirtilmişti.

Ankara semalarında F-16'lar tarafından İHA düşürülmüştü

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda ise, Ankara semalarında İHA düşürüldüğü duyurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini" aktarmış ve "herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştü" denilmişti.