Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 'afet bölgesi' ilan edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur Sındırgı'nın bölgede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Uygur, kararın devletin süreci ciddiyetle yürüttüğünü ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip edildiğini gösterdiğini belirtti. Sındırgı’da yaşanan depremin ardından ilk andan itibaren sahada olduklarını vurgulayan Uygur, bölgede meydana gelen 6,1'lik depremin ardından 22 bin 616 binada 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitinin tamamlandığını ifade etti.

Bu süreçte 560 binada 898 bağımsız bölümde güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendiğini ifade eden Uygur, vatandaşlara barınma ihtiyacı için de 25 milyon TL kaynak sağlandığını açıkladı.