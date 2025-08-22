Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem!
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 15:21 sularında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 15:21 sularında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının 5,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Balıkesir Sındırgı, 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. İlçede 10 Ağustos'tan beri artçı sarsıntılar meydana geliyor.