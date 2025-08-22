  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 15:21 sularında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem!
Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 15:21 sularında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının 5,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı, 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. İlçede 10 Ağustos'tan beri artçı sarsıntılar meydana geliyor.

Son depremler: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem, enkaz altında kalanlar varSon depremler: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem, enkaz altında kalanlar varGündem
Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde depremBalıkesir'de 3,9 büyüklüğünde depremGündem

 

Kaynak: HABER MERKEZİ