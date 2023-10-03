Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu yapıldı

Kenan SERTALP

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Hasan Öztürk ve Selçuk Türkoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın katıldığı foruma, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’nın Ankara Büyükelçileri de katıldı.

2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumuna Büyükelçiler ile birlikte Balkan ülkelerinin Türkiye’deki misyon temsilcileriyle Fahri Konsolosları ve Bursa’daki STK’ların Başkanları ile yöneticileri de katılım gösterdi. Forumun açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Bu toplantının ilkini tam 2 yıl önce gerçekleştirmiştik. O toplantımızı pandeminin etkisi altında yapmıştık.

Pandemi geride kaldı ama bu toplantımızı şimdi de global anlamda ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon gibi farklı baskıların etkisinde gerçekleştiriyoruz. Bir de hemen kuzeyimizde 19 aydır devam eden bir savaş yaşanıyor. İki yıl önce yapılan konuşmalarda; ‘Tarihsel süreç içerisinde dünyada, ülkeler arasında sınırlar değişmiş, zaman zaman da göçler yaşanmıştır. Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada hep beraber yaşıyoruz.

Bu yüzden komşuluk çok önemli ve ülkeler arasındaki komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik iş birlikleri gelmektedir. Dünya ticaretinin merkezinde yer alan Balkan ülkeleri olarak birlikte yapabileceğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor’ demiştik. Bölgemizin huzur adası olması, ekonomik işbirliklerimiz coğrafyamız için çok önemlidir ve bunun devamlılığını sağlamak hepimizin önceliği olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Bursa bir Türkiye mozaiğidir”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şunları söyledi: “Bursa’ya küçük Balkanlar desek yanlış olmaz. Nüfusumuzun çoğunluğunu Balkan göçmenleri oluşturmakla birlikte Bursa bir Türkiye mozaiğidir. Sosyal ve ekonomik hayatta Balkan göçmeni vatandaşlarımız kent ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bursa üretim sanayi ihracat kentidir, kendisini her geçen gün geliştirmektedir. Bursa aynı zamanda tarım turizm kentidir ve bu özellikleriyle de Balkan kentleriyle benzerdir.” 2. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu açılışında son olarak konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, Balkanlar ile Anadolu’nun iki kadim coğrafya ve yüzyıllar boyu birbirlerini etkileyen ve destekleyen topraklar olduğunu söyledi.