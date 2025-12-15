BALKANTÜRKSİAD ve Arnavutluk arasında yeni iş birliklerinin temeli atıldı

BALKANTÜRKSİAD Heyeti Arnavutluk programında ilk olarak Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay’ı ziyaret etti. Büyükelçilikte son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ile Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Başkanı Kenan Sevinç’in öncülüğünde, ATTSO tarafından Tiran International Hotel’de B2B İş Buluşması düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda hukuk, finans, vergi ve madencilik başlıklarında bilgilendirmeler yapılırken, Türk ve Arnavut iş dünyası temsilcileri arasında karşılıklı iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin ardından ATTSO tarafından düzenlenen yemek programında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Danışmanı Kastriot Robo, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari, Danışmanı İrfan Tarelli, ATTSO Başkanı Kenan Sevinç ve Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Tarık Aksoy ile bir araya gelen BALKANTÜRKSİAD Heyeti bu görüşmede de karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

BALKANTÜRKSİAD Heyeti, Tiran Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Loritan Prespa tarafından da ağırlandı. Görüşmede, iki ülke iş dünyası arasındaki mevcut iş birliği olanakları ve yeni ortaklık fırsatları ele alındı.

Arnavutluk temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, “Arnavutluk, tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra iş dünyamız açısından da önemli fırsatlar barındıran stratejik bir ülkedir. Bu ziyaretimizle firmalarımız arasında somut iş birliklerinin temellerini attık. Önümüzdeki dönemde Türkiye–Arnavutluk ticaret hacmini artıracak yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başkan İskender İskenderoğlu, BALKANTÜRKSİAD’ın bölgesel iş birliklerini güçlendirmeye ve üyelerini Balkan coğrafyasındaki yeni yatırım ve ticaret fırsatlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini de açıkladı.