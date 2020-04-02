“Balon balığı avlama bedeli 10 lira olsun”

02 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Akdeniz’de canlı yaşamı tehdit eden ve ekonomik kayıplara yol açan balon balığı ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemede avcılık faaliyetlerinin sadece belirli teknelerle sınırlandırılmasının uygulamada sorunlar yaşatabileceği uyarısında bulundu. Balıkçılar olarak balon balığı avcılığı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın atacağı adımları beklediklerini ifade eden Adnan Polat, “Bu ürünler için daha yüksek bir birim fiyatı sağlanırsa bizim balıkçılarımız denizlerde balon balığı bırakmaz. Büyük balıkların adedi için belirlenen 5 TL gider maliyetlerimize göre oldukça düşük bir rakam. Bu yüzden büyük balıklar için ödenecek adet fiyatının en az 10 TL’ye çıkarılması daha etkili sonuçlar ortaya çıkartabilir” diye konuştu.

Süveyş Kanalı'nın açıldığı 1869 yılından bugüne kadar Akdeniz kıyılarında görülen balon balıklarının balıkçıların av malzemelerine büyük zararlar verdiğini kalamar, karides ve ahtapot gibi yumuşak dokulu ve kabuklu deniz canlılarında geri dönülmez zararlar bıraktığını ifade eden Adnan Polat, “Bünyesinde barındırdığı tetradoksin isimli zehir nedeniyle Kanada’nın ilaç yapımında kullanmak üzere Türkiye’den ithalat talebinde bulunması ile balon balıkları üzerindeki çalışmaların hızlandırdı. Ancak bakanlığın sadece uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı teknelerinin bu balığı avlamasına müsaade edileceği gibi uygulamalar mücadelede gerekli verimi vermeyecektir. Bu zararlı canlılarla etkili mücadele edilmesi için çalışmaların tüm balıkçılık sektörünü kapsayacak şekilde ele alınması gerekiyor” diye belirtti.

Balon balığının avlanmasına ilişkin yasağın izne tabi olarak kaldırılacağını ancak çalışmanın daha geniş alanlara yayılması gerektiğini kaydeden Polat, şu değerlendirmeyi yaptı: “Balon balığı yıllardır özellikle sıcak aylarda normal balıkçılık faaliyetleri sırasında diğer balıklarla birlikte avlanıyor. Genellikle her seferde 1 ya da 2 kasa balon balığı avlayabilirsiniz. Bu yüzden sadece balon balığı sürüleri için balıkçıların denize açılacağını beklemiyoruz. Ekonomik değeri de ortaya çıkan bu balıktan etkin şekilde yararlanmak için sadece balıkçıların değil, sahilde balık tutan vatandaşların bile özendirileceği geniş katılımlı bir sistem geliştirilmeli” dedi.