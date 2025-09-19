Bandırma’da beyaz tehlike: Şlam atığı paniği! 2 kilometrelik sahil kaplandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde sosyal medyaya yansıyan görüntüler, çevre kirliliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İddiaya göre Eti Maden İşletme Müdürlüğü’ne ait şlam depolama alanından denize atık sızdı.

2 kilometrelik kıyı hattı beyaza büründü

Sızdığı öne sürülen beyaz madde, Levent Mahallesi kıyılarından Livatya sahiline kadar ilerledi.

Yaklaşık 2 kilometrelik kıyı şeridini kaplayan beyaz tabaka, bölgeyi “Salda Gölü”nü andıran bir görüntüye bürüdü. Ancak bu görüntü sosyal medyada endişe ve tepkiyle karşılandı.

Çevre ve ekosistem riski

Uzmanlar ve çevre aktivistleri, atığın gerçekten denize karışmış olması halinde ekosistemde ciddi tahribat yaratabileceğini vurguluyor.

Şlam atıklarının ağır metal içerme riski bulunduğuna dikkat çekilerek, su canlılarının yaşam alanlarının tehdit altında olabileceği belirtiliyor.

“Islah planı tamamlanmadı” eleştirisi

Bandırma’da uzun süredir gündemde olan şlam atıkları sorununun, kentin çevresi ve estetiği açısından da büyük problem olduğu ifade ediliyor.

Protokollere göre atıkların belirli bir plan dahilinde dağıtılması ve alanın ıslah edilerek yeşil alana dönüştürülmesi öngörülüyordu. Ancak ortaya çıkan görüntüler, bu sürecin tamamlanmadığını gösteriyor.

Vatandaşlar açıklama bekliyor

Bölge halkı, yetkililerden bir an önce resmi açıklama yapılmasını talep ediyor. Vatandaşlar, “Deniz göz göre göre kirletiliyor” diyerek tepkilerini dile getiriyor. Çevre örgütleri ise konunun takipçisi olacaklarını belirtiyor.