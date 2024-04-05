BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı? Bankalar arefe günü ve bayramda açık mı?

"Bayramda bankalar açık mı?", "8 Nisan ve 9 Nisan arefe günü bankalar kaça kadar açık?" sorusunun yanıtları yaklaşan Ramazan Bayramı tatili öncesinde araştırılıyor.

Bankalar 8-9 Nisan'da açık mı, kapalı mı?

Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü açık olacak. Bankalar 9 Nisan Salı günü (arefe günü) yarım gün açık olacak. Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor.

Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.