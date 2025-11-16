Bankacılıkta yeni dönem: Biyometrik kimlik doğrulama geliyor

Müşteri bilgileri kopyalanarak banka hesaplarının boşaltılması gibi dijital dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçmek için hükümet yeni bir adım atıyor. Elektronik ödeme araçlarında yaşanan artan dolandırıcılık vakalarına karşı “biyometrik kimlik doğrulama” dönemi başlıyor.

Yüz, parmak izi, ses ve göz tanıma gibi kişiye özgü fiziksel özellikler artık kredi kartı ve dijital ödeme sistemlerinde kimlik doğrulamada kullanılabilecek. Yeni Şafak’ın haberine göre, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte, bankalar müşterilerinin kimliklerine biyometrik özellikleri entegre edecek.

Böylece kullanıcılar, ödeme işlemlerini daha güvenli ve hızlı biçimde tamamlayabilecek. 65 yaş üstü kullanıcılar için ise ses tanıma sistemi ön plana çıkacak. Bu yöntem, akıllı telefon kullanmayan yaşlı bireyleri hedef alan dolandırıcılıkların önlenmesinde kritik rol oynayacak.

Yeni düzenlemenin 11’inci Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.