Bankalar Birliği'nden dijital dolandırıcılık uyarısı: Yöntemler tek tek sıralandı...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde internet ve mobil platformlarda artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, sahte internet siteleri, güvensiz alışveriş platformları ve sahte e-posta adreslerinden gelen mesajlarla kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi.

En sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri

TBB, sahte internet siteleri, sosyal medya hesapları ve zararlı yazılımlar yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıkların arttığını belirtti. Sahte e-posta ve SMS mesajlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan açıklamada, "SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara dikkat edilmeden tıklanmaması önemlidir" denildi.

Bankacılık uygulamaları için güvenlik önerileri

Kullanıcıların banka hesaplarını kimseyle paylaşmamaları gerektiği belirtilen uyarıda, sahte ödüller veya iade talepleriyle şifre ve kişisel bilgilerin istenebileceği dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Bankacılık uygulamalarının yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirilmesi gerektiği ve şifrelerin başka platformlarda kullanılmaması gerektiği de özellikle vurgulandı.

Sahte sitelerden alışveriş yapmayın

TBB, güvenliğinden emin olunmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmaması gerektiğini belirterek, dolandırıcılığa maruz kalmamak için banka hesap özetlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini önerdi. Şüpheli durumlarda hızlıca banka ile iletişime geçilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, bankaların yaptığı güvenlik uyarılarının dikkate alınmasının ve kişisel bilgilerin korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.