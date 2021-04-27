Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bankaların çalışma saatleri bir kez daha değiştirildi. Çalışma saatleri düzenlemesinin ardından vatandaşlar, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, sorularına yanıt aramaya başladı. Kamu bankaları olan Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri son düzenleme ile 09.30-16.30 olarak değiştirildi.

İşte son düzenlemelerin ardından bankaların çalışma saatleri...

VakıfBank çalışma saatleri

VakıfBank tarafından yapılan son açıklamada, "Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Halkbank çalışma saatleri

Halkbank tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası tarafından müşterilere gönderilen mesajda, "Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Türkiye İş Bankası çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Garanti BBVA çalışma saatleri

Garanti BBVA'dan paylaşılan çalışma saatleri düzenlemesi mesajında, "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" denildi.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası'ndan çalışma saatleri konusunda yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Akbank çalışma saatleri

Akbank çalışma saatleri değiştirildi. Bankadan müşterilere gönderilen mesajda, "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

QNB Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank çalışma saatleri değişikliğini, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." mesajı ile duyurdu.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank'tan müşterilere gönderilen mesajda, "Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir." ifadelerine yer verildi.