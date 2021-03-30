Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri açıklaması ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiklerinden biri de bankaların çalışma saatleri konusunda bir değişiklik olup olmayacağı oldu. Bankalar pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Son dönemde yeniden eski çalışma saatlerine dönüş başlarken vatandaşlar, "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Akbank çalışma saatleri

Akbank tarafından müşterilere gönderilen son mesaja göre, banka saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank 14 Ocak 2021'de müşterilerini çalışma saatleri konusunda bilgilendirdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajına göre Denizbank saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

QNB Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verileceği duyuruldu.

Garanti BBVA çalışma saatleri

Garanti BBVA 11 Ocak 2021 tarihinden bu yana normal mesai saatleri olan 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası çalışma saatleri

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, 4 Mart 2021 tarihinden bu yana normal çalışma saatleri olan 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

HSBC çalışma saatleri

Bankadan yapılan açıklamaya göre; HSBC şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilere hizmet veriyor.

ING Bank çalışma saatleri

12 Ocak 2021 tarihinde ING Bank tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajına göre banka saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Türkiye İş Bankası çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) çalışma saatleri

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre banka 10.00-16.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.